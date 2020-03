TV News The Resident

25/03/2020

Un appello del cast artistico e tecnico di The Resident con l'invito a stare a casa, ridurre le interazioni sociali e fare donazioni agli ospedali: la serie che si prepara a ospitare negli USA la mini-reunion del cast di Revenge invita alla prudenza.

Andrà in onda negli USA oggi, 25 marzo, l'episodio della terza stagione di The Resident - in prima assoluta su FoxLife - che ospita una reunion di Revenge, la serie che aveva per protagonista Emily VanCamp.

L'attrice che interpreta la dottoressa Nicolette Nevin nella serie con Matt Czuchry ritroverà l'ex collega Connor Paolo, che in Revenge interpretava Declan Porter.

Paolo sarà Isaac Morgan nell'episodio Support System (3x19), volontario in un programma di sensibilizzazione per i senzatetto, che inizia a mostrare sintomi preoccupanti agli occhi di Nic.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nic vorrebbe infatti far ricoverare Isaac al Chastain Park Memorial per un check-up completo, ma il ragazzo è riluttante per via dei suoi problemi con l'assicurazione medica. Nic scoprirà che le condizioni di Isaac sono davvero molto gravi... Come se non bastasse, l'episodio tratterà lo scoppio di un'emergenza in ospedale, che spinge Cain (Morris Chestnut) a reclutare Ezra (Eli Gelb) perché lo tenga al sicuro.

The Resident, che come vedete qui sopra ha fatto girare al cast un appello rivolto ai telespettatori affinché rispettino le misure atte a contenere i contagi da Covid-19, è stata una delle molte serie, come Grey's Anatomy e Station 19, a donare materiale sanitario protettivo a ospedali, paramedici e vigili del fuoco, per permettere loro di operare in sicurezza.

L'emergenza coronavirus, nella realtà, ha portato alla temporanea chiusura della produzione di oltre 100 serie TV, inclusa The Resident.

Al momento dello stop, il cast di The Resident stava girando l'episodio numero 21 (sui 23 della stagione).

Come ricorda TvLine, al momento non ci sono notizie sulla stagione attualmente in onda e attualmente incompiuta.

Anche per The Resident, come per il finale di stagione di The Walking Dead, dovremo quindi attendere tempi migliori...