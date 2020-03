AnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 25/03/2020 14:18 | aggiornato 25/03/2020 14:22

Arriva la conferma che The Seven Deadly Sins riceverà una quarta stagione animata che porterà a termine la storia vista nel manga.

DisneyPlus, un nuovo mondo ti aspetta. Abbonati ora.

Dopo la notizia dell’uscita dell’ultimo capitolo di The Seven Deadly Sins, giunge anche la conclusione della terza stagione dell’anime proprio in questi giorni in Giappone. Sono ancora molti i capitoli da adattare per vedere il finale anche in forma animata, e fortunatamente è arrivata la conferma che l’anime avrà una quarta stagione che porterà a conclusione la storia.

L’annuncio è stato dato ufficialmente sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dove il manga è pubblicato sin dal suo debutto nel 2012. La nuova serie animata si chiamerà The Seven Deadly Sins: Anger’s Judgement e andrà in onda in ottobre.

Ancora non è stato confermato se Studio DEEN tornerà a occuparsi delle animazioni. La terza stagione è stata curata da questo studio, mentre le prime due erano state realizzate da Studio A-1. I fan hanno criticato molto le animazioni di questa terza stagione, ritenute inferiori a quelle viste nelle prime due, tanto che hanno accusato di aver rovinato alcuni dei momenti più epici del manga proprio per la scarsa qualità dell’adattamento animato.

HD Kodansha

A quanto pare l’autore, Nakaba Suzuki, non intende fermarsi nonostante abbia appena concluso la sua opera serializzata per ben 8 anni. Sullo stesso numero di Weekly Shonen Magazine è anche arrivato l’annuncio dell’arrivo di un sequel di The Seven Deadly Sins, che si chiamerà The Four Knights of the Apocalypse. Questo seguito si concentrerà su un nuovo protagonista chiamato Tristan, uno dei quattro cavalieri dell’Apocalisse.

Il mangaka ha anche detto che in futuro si occuperà di realizzare delle side stories legate ai personaggi del suo manga, ma queste non arriveranno prima dell’inizio della serializzazione di una nuova serie.

Il manga di The Seven Deadly Sins si è appena concluso con il capitolo 346, che verrà raccolto nel 41esimo e ultimo volume in uscita in Giappone il 15 maggio. Il manga ha dato vita anche a diverse serie animate che adattano fedelmente la storia vista in forma cartacea.

HD Kodansha

L’anime è andato in onda per la prima volta nel 2014, con una prima stagione da 24 episodi, seguita poi da 4 OAV d’intermezzo che introducevano la seconda stagione chiamata The Seven Deadly Sins: Revival of The Ten Commandments. Anche questa stagione è composta da 24 episodi. La serie è anche finita su Netflix in tutto il mondo dopo la messa in onda sulle TV giapponesi, cosa che ha reso ancora più popolare internazionalmente questo shonen che già stava avendo un buon successo in patria. Dalla serie è stato anche tratto un film d’animazione uscito in Giappone nell’estate 2018 che presenta una storia completamente originale. Anche questo è possibile vederlo su Netflix.

Siete contenti che The Seven Deadly Sins vedrà presto una stagione finale che concluderà la storia?

Fonte: Comicbook