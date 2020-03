Angry Birds: i volatili atterrano su Netflix nella nuova serie animata

Angry Birds è sicuramente uno dei giochi mobile più famosi di tutti i tempi, disponibile su sistemi iOS e Android dal lontano 2009 e in grado di diventare col tempo un vero fenomeno di culto (oltre a dare il via a una valanga di sequel e spin-off di ogni genere).

Dopo oltre dieci anni di successi e ben due film per il grande schermo, gli uccellini Red, Bomb e Chuck torneranno sul catalogo Netflix con una nuova serie animata originale dedicata proprio al franchise Rovio.

Angry Birds: Summer Madness sarà infatti disponibile sulla piattaforma streaming a partire dall'estate 2021. Co-prodotta da CAKE e dall'azienda finlandese autrice del videogioco, la serie animata sarà composta di ben 40 episodi da 11 minuti circa ciascuno.

Ville Heijari, CMO di Rovio, ha dichiarato:

La prima immagine disponibile della serie animata Netflix - che trovate poco sotto - ci mostra i protagonisti ancora adolescenti, visto che lo show sarà ambientato durante le vacanze al campo estivo, minacciato dagli ostinati maiali che si trovano sull'altro lato del lago dove si trova la struttura. L'istruttore Mighty Eagle guiderà i simpatici volatili nella nuova sfida per fronteggiare i minacciosi suini verdastri.

