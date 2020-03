Defending Jacob, il trailer della serie Apple con Chris Evans

TV News

di Silvia Artana - 26/03/2020 10:59 | aggiornato 26/03/2020 11:03

Dopo Knives Out, Chris Evans si misura con un ruolo drammatico in Defending Jacob. Nella serie Apple, l'attore è un vice procuratore distrettuale che lotta per dimostrare l'innocenza del figlio, accusato di omicidio.

Può anche avere appeso al chiodo lo scudo di Capitan America, ma Chris Evans non ha smesso di combattere. La star del Marvel Cinematic Universe si prepara a conquistare il piccolo schermo con la serie drammatica thriller in 8 episodi Defending Jacob (di cui trovate il trailer in copertina).

Come scrivono IndieWire e Hypable, la nuova produzione targata Apple è basata sull'omonimo romanzo best seller di William Landay e segue la vicenda di un vice procuratore distrettuale del Massachusetts la cui vita è sconvolta quando il figlio adolescente viene accusato dell'omicidio di un compagno di classe.

Chris interpreta il protagonista, Andy Barber, mentre la moglie dell'uomo, Laurie, è Michelle Dockery, candidata a tre Emmy Awards e a un Golden Globe per il ruolo di Lady Mary Crawley in Downton Abbey. Invece, il figlio della coppia, Jacob, ha il volto di Jaeden Martell, che ha lavorato di recente con la star del MCU in Knives Out ed è stato il giovane Bill Denbrough in IT di Andy Muschietti.

Il cast è completato da una parata di volti noti del piccolo e grande schermo. Cherry Jones (The Handmaid's Tale) è Joanna Klein, Pablo Schreiber (American Gods) interpreta Neal Logiudice, Sakina Jaffrey e Matt Lanter (Timeless) sono Lynn Canavan e Jason, Betty Gabriel (Get Out) ha il ruolo di Paula Duffy, Paul Wesley e Kat Graham (The Vampire Diaries) interpretano Bobby e Rose, Leighton Meester (Gossip Girl) è Sara, Daniel Henshall (The Babadook) ha il ruolo di Leonard Patz, Poorna Jagannathan (The Night Of - Cos'è successo quella notte?) è la dottoressa Elizabeth Vogel e Jake Picking interpreta Jake.

Apple TV+ Il poster della nuova serie Apple Defending Jacob

La serie porta la firma di Mark Bomback (Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, The War - Il pianeta delle scimmie), che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Steve Kloves (autore della saga di Harry Potter). Bomback è anche shohwrunner e riveste il ruolo di produttore esecutivo insieme al regista Morton Tyldum (The Imitation Game) e allo stesso Chris Evans. Per l'attore, il progetto segna il ritorno in TV dopo il ruolo in Opposite Sex e le apparizioni come guest star ne Il fuggitivo e Boston Public.

Defending Jacob sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 24 aprile. Come in precedenza per le altre serie, la piattaforma pubblicherà insieme i primi 3 episodi. I successivi 5 saranno messi online ogni venerdì.

Il thriller di primavera è servito.