Attraverso i social, però, il cast sta lanciando appelli e messaggi di speranza sui propri social. Ad esempio, Ellen Pompeo ha elogiato medici e infermieri che lottano duramente ogni giorno per sconfiggere la pandemia. L'attrice ha inoltre incoraggiato i fan a usare Internet nel modo più diligente possibile, avvertendoli di non sottovalutare l'emergenza attuale e seguire tutte le norme preventive.

Non sappiamo nulla sul futuro di Grey's Anatomy, perciò potrebbe accadere qualunque cosa. Probabilmente passerà ancora un po' prima di poter tornare a vedere le storie dei medici di Seattle. In questo periodo così delicato, la crisi sanitaria ha la priorità assoluta.

Secondo quanto scrive Pop Sugar , quando è stato annunciato lo stop alle riprese, la produzione aveva completato 21 dei 25 episodi previsti in questa stagione. Ciò vuol dire che i quattro mancanti erano ancora in fase di pre-produzione. L'episodio 16x21, intitolato Put on a Happy Face, andrà in onda giovedì 9 aprile 2020 su ABC e sarà l'ultimo che vedremo. Almeno fino a quando riaprirà il set.

