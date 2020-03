A pochi giorni dal suo ventunesimo anniversario , la famiglia di Peter, Lois (Alex Borstein), Meg (Mila Kunis), Chris (Seth Green) e i già citati Stewie e Brian resta uno dei punti di riferimento del pubblico USA: per questo nessuno ha fatto commenti sui disegni scarni del cortometraggio improvvisato da MacFarlane per dire al mondo intero che la pandemia riguarda tutti, ma che tutti insieme possiamo combatterla.

A post shared by Seth MacFarlane (@macfarlaneseth) on Mar 25, 2020 at 6:48pm PDT

View this post on Instagram

In perfetto griffin-style, Brian e Stewie - doppiati nella versione originale dallo stesso MacFarlane, che presta anche la voce a Peter - realizzano un podcast in cui finiscono parlare della pandemia di coronavirus, dei problemi dell'autoisolamento, dell'assalto ai supermercati con la razzia di carta igienica, delle conferenze di Donald Trump su Covid-19 e delle e-mail inviate ai dipendenti dalle aziende per l'emergenza.

Seth MacFarlane non è rimasto con le mani in mano: mentre anche gli USA affrontano l'emergenza coronavirus, che ha causato anche lo stop alla produzione di oltre cento serie TV e moltissimi film, il geniale creatore de I Griffin ha pensato di regalare ai fan un momento di leggerezza.

I fan hanno apprezzato moltissimo: Seth MacFarlane ha diffuso via Instagram un podcast in cui Brian e Stewie parlano dell'emergenza coronavirus in puro stile I Griffin. Ecco di cosa si tratta.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok