Il regista Brian De Palma attacca i sequel di Mission: Impossible

Il settimo episodio è atteso nelle sale americane (salvo ritardi per via dell'emergenza coronavirus) il 23 luglio 2021, mentre l’ottavo è previsto nei cinema il 5 agosto 2022.

Sono storie che continuano a fare di continuo per questioni puramente economiche. Dopo aver fatto Mission: Impossible, Tom Cruise cominciò a chiedermi di lavorare al prossimo episodio e io gli risposi 'Stai scherzando?'. Uno bastava e avanzava, perché mai qualcuno avrebbe voluto farne un altro? La motivazione era chiaramente di tipo economico. Non sono mai stato uno di quei registi interessati a fare soldi, questa cosa penso sia il principale problema di Hollywood e della sua corruzione.

Nonostante il pubblico sia piuttosto unanime nell'apprezzare le varie "missioni impossibili" uscite al cinema in questi anni, De Palma non sembra però amare i vari seguiti apparsi nelle sale, tanto che nel corso di un'intervista con AP il regista di Carlito's Way ha spiegato il suo punto di vista:

