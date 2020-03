Justin Timberlake mantiene le distanze (nella neve): la foto e l’appello ai fan

Celebrity

di Alice Grisa - 26/03/2020 12:15 | aggiornato 26/03/2020 12:20

Justin Timberlake ha preso le distanze da tutti, spostandosi in un luogo da Overlook Hotel insieme a Jessica Biel. La star ha esortato i fan a stare attenti.

DisneyPlus, un nuovo mondo ti aspetta. Abbonati ora.

Anche una star come Justin Timberlake ha dovuto adeguarsi alla nuova vita dei tempi del Coronavirus e ha preso le distanze dagli amici, dai fan, dai social, per prendersi una lunga pausa in mezzo alla neve insieme alla propria famiglia. Il cantante e la moglie Jessica Biel hanno preso le distanze da tutti per una quarantena on the snow.

Il nucleo familiare è partito per un luogo non precisato, forse nelle catene montuose del Colorado, per una quarantena di tranquillità e pace, a contatto con la natura.

Timberlake ha condiviso su Instagram una foto in mezzo alla neve, probabilmente scattata dalla moglie “a distanza di sicurezza”. Il cantante ha scritto su Instagram una dichiarazione d’intenti: staccarsi da tutti, prendere le distanze dalla famiglia e anche dai social.

Stiamo prendendo le distanze [da tutto] con la famiglia, in mezzo a questi alberi.

Il cantante ha dedicato un pensiero ai propri fan, esortandoli a essere attenti e prudenti.

Spero che voi tutti siate sani e salvi. Dobbiamo rimanere uniti e guardarci l’un l’altro durante questo periodo folle.

Timberlake ha ricordato che è il momento migliore per effettuare delle donazioni ed essere solidali.

Ci sono caos e confusione in questo momento, ma anche tanti modi per aiutare.

Nelle sue storie di Instagram Timberlake si è ricollegato a Feeding America, La Croce Rossa, Save The Children e World Central Kitchen per incoraggiare i suoi seguaci a fare una donazione.

In questi giorni difficili tante celebrity hanno effettuato donazioni, come Rihanna, Nina Dobrev, Gwyneth Paltrow, Kelly Ripa, Kylie Jenner, Chiara Ferragni.

Timberlake e la Biel continuano a essere affiatati, nel dramma come nei momenti felici. L'ultima occasione in cui li abbiamo visti insieme sui social è stato il compleanno dell'attrice, festeggiato in pigiama a casa loro.

La domanda che si pongono tutti, nella neve come a casa, è quanto durerà tutto questo.