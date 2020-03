CelebrityCinema

26/03/2020

Video interviste a Winston Duke (Hawk) e Iliza Shlesinger (Cissy) per il film Spenser Confidential.

Con protagonista Mark Wahlberg il nuovo film di Peter Berg, Spenser Confidential segna un importante sodalizio e un ritorno a storie di finzione, dopo tre opere (Deepwater, Lone Survivor e Boston - Caccia all’Uomo) incentrate su adattamenti di storie realmente accadute.

Protagonista del film è Spenser (Mark Wahlberg), ex poliziotto in carcere da cinque anni per aggressione al suo capo. Deciso a rimettersi in pista, ha l’obiettivo di allontanarsi di Boston per trasferirsi in Arizona, lontano dai problemi della sua vita, compresa l’ex fidanzata Cissy. Le cose si complicano quando il suo ex capo viene ucciso, e lui diventa il principale sospettato del crimine.

Durante le interviste Winston Duke ci ha raccontato del particolare rapporto tra lui e Mark Wahlberg. Nel film Duke interpreta Hawk, personaggio singolare, coinquilino del mentore di Spenser, Henry, che lo aiuterà a risolvere il caso.

Nel video anche le dichiarazioni di Iliza Shlesinger che da il volto all’ex ragazza di Spencer, Cissy, e che ha descritto con precisione il motivo per cui l’alchimia fra questi due personaggi è ancora forte.

Spenser Confidential è disponibile su Netflix ed è fra i titoli in Top Ten in Italia.