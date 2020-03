Cinema

26/03/2020

È arrivato il momento di riporre il costume nell'armadio, anche Peter Parker deve rispettare la quarantena.

Spider-Man è uno dei personaggi più amati del roster Marvel perché, in fin dei conti, Peter Parker è un ragazzo come tanti quando non indossa l'iconico costume rosso-blu. Gli albi a fumetti e i cinecomic sul tessiragnatele hanno dimostrato a più riprese che il giovane del Queens è chiamato ad affrontare non solo temibili nemici come Avvoltoio o Mysterio, ma anche quei problemi in famiglia e a scuola tipici dell'adolescenza. È più facile rivedersi in Peter che in Steve Rogers o Tony Stark, non credete?

E allora, considerata la sua "normalità", sorge spontanea una domanda: come affronterebbe Spidey questo periodo di quarantena per prevenire la diffusione del Coronavirus?

Tom Holland indossa il costume di Spider-Man dal 2016, da Captain America: Civil War

Senza fare spoiler (stranamente!), Tom Holland - il Bimbo Ragno del Marvel Cinematic Universe - ha dichiarato di sapere tutto sul sequel di Spider-Man: Far From Home, ma in piena crisi sanitaria non possiamo che immaginarci Spidey a casa, nella sua stanza ad armeggiare con qualche computer o a studiare. Avrà pensato a questo l'utente suvamdfellow, che ha realizzato e condiviso su Reddit un poster fan-made del terzo cinecomic del MCU con Jon Watts in cabina di regia, strappandoci un sorriso in questo periodo per nulla semplice.

Giocando con i titoli dei precedenti capitoli, l'autore del poster ha dunque immaginato Spider-Man: Work From Home. Questo è accompagnato dal messaggio di Nick Fury (Samuel L. Jackson), che invita Peter a restare a casa e a studiare, mentre dottori e forze dell'ordine svolgono il loro lavoro. Oggi, sono loro i veri supereroi.

Della trama del vero Spider-Man 3 firmato Marvel Studios e Sony Pictures si sa poco o nulla. Holland ha definito 'folle' la sceneggiatura e ha confermato la presenza di Zendaya nel cast, ma per il resto possiamo solo lanciare ipotesi su storyline e villain. Vedremo Peter affrontare le conseguenze dell'ultima stoccata di Mysterio (con la collaborazione di J. Jonah Jameson) e aggiungere nuovi nemici alla sua personale lista. Si pensa a Kraven il Cacciatore, o addirittura ai Sinistri Sei al completo.

Le riprese del cinecomic inizieranno questo luglio (COVID-19 permettendo), il debutto nelle sale cinematografiche statunitensi è invece programmato per il 16 luglio 2021.