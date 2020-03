Animali Fantastici 3, si torna al passato: sarà più simile al primo capitolo

Come sarà Animali Fantastici 3? I nuovi dettagli sul sequel ambientato in Brasile

Il duello tra Silente e Grindelwald potrebbe e dovrebbe essere messo in scena nel quinto e ultimo film di questa saga ma, dopo le critiche dei fan e un non esaltante risultato al box office , qualcosa potrebbe essere cambiato nei piani targati Warner Bros..

Kowalski è apparso per la prima volta nel film Animali fantastici e dove trovarli (2016), entrando per caso nella vita di Newt Scamander e restandoci come amico e collaboratore (un po' imbranato), con il sogno di aprire una pasticceria.

