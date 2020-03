Courteney Cox fallisce il quiz su Friends e si dà al bingewatching della serie

Nel frattempo Monica non può fare altro che… prepararsi su Monica, prima di tornare a interpretarla per il piccolo schermo.

Courteney Cox ha tutto il tempo che vuole per recuperare , anche se al momento sembrerebbe lontana dall’onniscienza sugli snodi della serie. Jimmy Kimmel l’ha messa in competizione con suo cugino Anthony , un fan accanito della sit-com NBC, e lui l’ha battuta 5-0 nel quiz.

Proprio per questo, nel difficile momento della quarantena globale, la Cox ha colto al volo l’occasione per darsi a una sessione di bingewatching selvaggio di Friends per recuperare tutte le sue lacune.

Ricordo alcuni momenti della mia vita in cui ero sul set, ma non ricordo gli episodi. Ho fallito il quiz!

Per quanto si sia divertita e abbia amato il cast, la troupe e ogni momento sul set della serie TV, l’attrice non si ricorda tanti dettagli relativi alla vita di Monica.

Siamo sicuri che fosse davvero Courteney Cox l’interprete di Monica Gellar per 10 anni in Friends ?

