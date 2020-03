Gli autori di Control e Alan Wake già al lavoro su PS5 e Xbox Series X

Per Remedy Entertainment è già giunto il momento di guardare alle console di prossima generazione. La compagnia finlandese, autrice di videogiochi acclamati dalla critica come Control e Alan Wake, ha ufficializzato nelle scorse ore di essere al lavoro su diversi nuovi progetti, per realizzare i quali avrà il supporto di un gigante d'eccezione: la statunitense Epic Games, autrice, tra gli altri, di Fortnite e del celebre Unreal Engine.

A fare il punto sui progetti della software house scandinava è stato Sam Lake, scrittore e direttore creativo della compagnia, che ha anticipato alcuni dettagli sui giochi in lavorazione. Il primo sarà una produzione AAA (ossia ad alto budget), che uscirà su molteplici piattaforme e che è attualmente in fase di pre-produzione.

Il secondo progetto sarà invece di dimensioni più contenute e sarà ambientato nello stesso franchise del primo, misterioso, videogioco annunciato. Viene anche confermato che entrambi i titoli saranno realizzati con Northlight, motore grafico proprietario di casa Remedy Entertainment.

Nonostante PlayStation 5 e Xbox Series X siano attese per la fine di quest'anno, per vedere uscire i nuovi progetti di Sam Lake e compagni servirà ancora qualche anno, anticipano gli sviluppatori.

Working on 2 multiplatform games for next-gen consoles and PC, published by @EpicGames. The 1st project is our most ambitious one yet, an AAA game already in pre-pro. The second is a new, smaller-scale project set in the same franchise. @remedygames https://t.co/JcctZMJOTc