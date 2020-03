Grey's Anatomy lancia una bomba: [SPOILER] sta morendo?

Attenzione! Possibili spoiler!

Nell'episodio 19 di Grey's Anatomy 16 alcuni dottori si recano a Los Angeles per supportare Richard durante la presentazione della sua penna PATH in una conferenza per l’innovazione chirurgica. Insieme a lui ci sono Maggie, Teddy e Cormac Hayes.

L'episodio inizia con un entusiasta quanto esausto Richard che, dopo essersi ritirato nella sua stanza d'hotel, riceva la visita a sorpresa di Catherine. "Sono qui per fermare questa follia", gli dice, prima di scusarsi. Webber la interrompe, dichiarando che tra lui e Gemma non c'è stato mai nulla. Catherine lo bacia, e gli confessa di voler salvare il loro matrimonio. Entrambi concordano sul fatto di mettere da parte le loro discussioni e passano la notte insieme.

Mentre l'episodio giunge alla fine, appare chiaro che c'è qualcosa che non va in Richard. Quando arriva il momento della sua presentazione, Webber annuncia che, con l'aiuto di Catherine, è riuscito a trovare una cura per il cancro. Ciò che vediamo sullo schermo, però, non ha niente a che fare con la medicina, bensì sono scarabocchi di ogni tipo che sembrano fatti da un bambino.

Catherine, che in realtà è a Seattle e sta seguendo la conferenza in diretta con il resto dei medici, crede che suo marito sia ubriaco. Maggie, tra i dottori presenti per supportare Richard, interviene per portarlo via, ma lui non riesce a riconoscerla.

Grazie ad alcune sequenze flashback, scopriamo che Webber si è immaginato tutto: Catherine non è mai stata con lui a Los Angeles. Maggie teme che l'uomo stia avendo un infarto, ma appena l'episodio si avvicina alla conclusione, né lei né il pubblico è sicuro di cosa stia accadendo a suo padre.

Webber sta mostrando i primi segni di demenza? Morirà per colpa di un tumore al cervello? Grey's Anatomy sta pensando a un'altra grande uscita di scena (dopo quella di Alex)?

Fonte: TV Line