Cinema

di Pasquale Oliva - 27/03/2020 09:21 | aggiornato 27/03/2020 09:23

Il popolare film d'animazione del 2002 è disponibile su Disney+ ma, rispetto alla versione originale, con una scena ritoccata. Ecco perché.

DisneyPlus, un nuovo mondo ti aspetta. Abbonati ora.

Disney+ ha finalmente fatto il suo debutto anche in Italia. C'è chi ha sottoscritto l'abbonamento per godersi le nuove produzioni originali già disponibili e in arrivo (come The Mandalorian o Stargirl) e chi invece per fare un tuffo nel passato e recuperare - o guardare nuovamente - quelli che sono oggi considerati dei grandi classici del genere.

Nel catalogo della piattaforma di streaming di The Walt Disney Company non poteva di certo mancare Lilo & Stitch, film d'animazione del 2002 di grande successo (il 42esimo Classico Disney), candidato all'Oscar nel 2003 nella sua categoria e primo tassello di un franchise di cui fanno parte serie animate per la TV e sequel per il grande schermo.

Ebbene, la versione della pellicola in questione disponibile su Disney+ presenta una modifica ad un scena che potrebbe essere sfuggita a molti. Parliamo della sequenza immediatamente successiva a quella della visita a casa di Lilo e Nani di Cobra Bubbles, ex agente della CIA diventato assistente sociale. In quell'occasione, come alcuni ricorderanno, Nani si arrabbia con Lilo per aver fatto una brutta figura con il personaggio doppiato da Ving Rhames, per nulla soddisfatto delle loro condizioni di vita.

La scena modificata

Nel montaggio originale Lilo sfugge a Nani nascondendosi nell'asciugatrice ma, come ha fatto notare un utente del social TikTok (via CinemaBlend), nella variante su Disney+ la vediamo invece rintanarsi in una sorta di comodino, dietro ad un cartone della pizza.

The Walt Disney Company

Perché dunque è scomparsa l'asciugatrice?

Tale correzione (se così vogliamo chiamarla) non è stata attuata da Disney in vista del lancio della sua piattaforma di streaming, ma risale all'anno dell'uscita in DVD del film d'animazione. Al tempo si decise di rimuovere l'asciugatrice per evitare che i bambini emulassero, mettendosi in pericolo, l'amato personaggio Disney.

Insomma, la sicurezza prima di tutto. Ed è giusto così.