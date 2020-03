One Piece Pirate Warriors 4: ecco il trailer di lancio del nuovo gioco

VideogamesAnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 27/03/2020 10:01 | aggiornato 27/03/2020 10:05

In attesa dell'uscita del 27 marzo, arriva il trailer di lancio dedicato a One Piece Pirate Warriors 4, il nuovo gioco della saga di Eiichiro Oda.

One Piece Pirate Warriors 4 è ormai prossimo all'uscita, infatti il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch dal 27 marzo. Per ricordare il suo arrivo Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al titolo.

Il nuovo trailer si focalizza sulla storia, che riprenderà le scene più importanti tratte dal manga di Eiichiro Oda fino all'ultima saga del Paese di Wa che godrà di un adattamento originale, dato che nel fumetto non si è ancora conclusa. Inoltre il filmato ci mostra alcune delle caratteristiche più importanti presenti all'interno del gioco.

One Piece Pirate Warriors 4 avrà ben 40 personaggi giocabili, tra cui alcuni, come Katakuri, Big Mom e Kaido, giocabili per la prima volta in assoluto all'interno della serie. Oltre alla modalità Storia sarà possibile giocare anche alla modalità Treasure Log, che grazie alle sue oltre 100 missioni secondarie garantirà decine di ore in più da dedicare a Rufy e agli altri personaggi presenti.

Il nuovo titolo della saga Pirate Warriors è un gioco d'azione di stampo Musou, un genere nato con Dinasty Warriors di Koei Tecmo, che vede i nostri personaggi farsi strada contro centinaia di nemici sbaragliandoli a suon di mosse speciali e combo epiche. Questo titolo trasla questo genere nel mondo di One Piece, permettendo ai giocatori di affrontare intere ciurme di pirati e affrontare i personaggi più illustri in delle boss battle più articolate.

I fan incalliti della lunga opera di Eiichiro Oda potranno anche scegliere di comprare un'imponente collector's edition, che comprende, oltra al gioco originale e a un box speciale, anche un diorama che raffigura la battaglia tra Kaido, uno dei Quattro Imperatori e Rufy in modalità Gear 4th.

Cosa ne pensate della saga dei Pirate Warriors? Li avete già giocati e siete interessati a giocare anche a quest'ultimo capitolo?