I Voldemort della saga di Harry Potter (e perché gli attori sono cambiati)

di Paola Pirotti - 28/03/2020 11:53

Ben cinque attori per uno dei cattivi più iconici della storia del cinema: Lord Voldemort. Tra giovanissimi e non, scopriamo chi sono tutti gli interpreti nella saga di Harry Potter.

Anche se Voldemort, il Signore Oscuro, torna ufficialmente nella saga di Harry Potter nel quarto capitolo, sono numerose le apparizioni del mago cattivo più amato di Hogwarts.

E così come nei libri di J.K. Rowling, anche nell'adattamento cinematografico, nel corso degli anni, Voldemort si è manifestato più di una volta.

E con più di un volto. È naturale che per un storia destinata a durare almeno dieci anni ci siano diversi attori per lo stesso personaggi. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo tutti gli interpreti di Voldemort in Harry Potter.

In Harry Potter e la Pietra Filosofale, l'attore britannico Richard Bremmer interpreta Voldemort nell'unica scena in cui compare. Il Signore Oscuro è un parassita che sfrutta il corpo del professor Raptor mentre cerca la Pietra Filosofale per tornare in vita. Gli effetti speciali e le particolari condizioni rendono Bremmer irriconoscibile, ma può dire di esser stato il primo attore (nonché il più adulto) a vestire la "maschera" di Voldemort.

HD Warner Bros. Pictures Richard Bremmer è Voldemort in Harry Potter e la Pietra Filosofale

In Harry Potter e la Camera dei Segreti è toccato a Christian Coulson, a quel tempo ventiquattrenne. L'attore ha interpretato colui che non deve essere nominato durante la scena nella Camera dei Segreti, quando Tom Riddle controlla la mente di Ginny e costringe Harry ad affrontare il Basilisco. Nel 2007, però, David Yates annunciò che Coulson non poteva tornare ad interpretare Voldemort da adolescente perché era ormai diventato troppo grande, avendo 29 anni. Per interpretare la versione adulta di Voldemort, invece, sarebbe stato troppo giovane (la parte andò a Ralph Fiennes che aveva più di 40 anni).

HD Warner Bros. Pictures Christian Coulson è Tom Riddle (Voldemort) in Harry Potter e la Camera dei Segreti

Ed è per questo che in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, troviamo ben due giovanissimi attori che interpretano Tom Riddle dall'infanzia all'adolescenza. Hero Fiennes-Tiffin (nipote di Ralph Fiennes e visto recentemente in After) ha vestito i panni del futuro Voldemort da bambino ed è anche l'attore più giovane ad averlo interpretato...

Warner Bros. Pictures Hero Fiennes-Tiffin è il piccolo Tom Riddle in Harry Potter e il Principe Mezzosangue

...mentre Frank Dillane, star di Fear The Walking Dead (e figlio di Stephen Dillane di Game of Thrones) ha interpretato una versione subdola di Riddle adolescente nei ricordi del professor Lumacorno, la versione che non ha potuto interpretare Christian Coulson a causa dell'età.

HD Warner Bros. Pictures Frank Dillane è Tom Riddle da adolescente in Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Senza dubbio l'attore del Signore Oscuro per eccellenza è Ralph Fiennes, che si è dedicato alla parte in ben quattro film della saga, dal suo ritorno ufficiale in Harry Potter e il Calice di Fuoco, fino ai capitoli conclusivi di I Doni della Morte. Tempo fa Fiennes ha confessato che per poco non ha rinunciato al ruolo. Fortunatamente, le cose sono andate in modo diverso e oggi, quello di Voldemort, è forse uno dei suoi personaggi più iconici.

Warner Bros. Pictures Ralph Fiennes è il Voldemort del presente nella saga di Harry Potter

Ma ora dite la vostra, chi è il vostro volto di Voldemort preferito?