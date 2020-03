Cinema

28/03/2020

Pop, rock e jazz: la colonna sonora di Se scappi ti sposo accompagna la storia d’amore tra i suoi protagonisti. Ecco le curiosità e la tracklist.

Dopo il successo stellare di Pretty Woman, lo stesso team (il regista Garry Marshall e gli attori protagonisti) è stato richiamato per una nuova rom-com su una sposa con l’inclinazione a scappare dalla chiesa: Se scappi ti sposo.

Classica commedia dal successo assicurato al box office, Se scappi ti sposo è un film del 1999 con Richard Gere e Julia Roberts ed è costruito in tutti i modi, dalla sceneggiatura alla fotografia brillante fino alla soundtrack, per allietare e intrattenere il pubblico.

Brani e curiosità

Della colonna sonora di Se scappi ti sposo si è occupato il celebre compositore James Newton Howard, che per accontentare gusti diversi ha creato una miscellanea di generi (alternativo, pop, pop latino, rock, country, R&B, soul e jazz), ma ogni brano si adatta perfettamente al tema scoppiettante della sposa che non riesce a sposarsi e ogni volta scappa dall’altare.

Il giornalista Ike, in cerca di uno scoop, sarà la volta buona?

Il mood è piacevole e coerente, interrotto dalle note ritmate e poderose di Where Were You (On Our Wedding Day)?, di Billy Joel. Nella tracklist spunta anche un brano degli U2, I Still Haven't Found What I I'm Looking For, nella versione dell’album del 1987, The Joshua Tree.

La particolarità di questa colonna sonora sta appunto nella sua varietà, nella compresenza di brani di black music adattati alla spina dorsale romantica del film e di musica sacra come l'Ave Maria di Schubert contestualizzata nello sketch della sposa sulla via di fuga.

L’LP Kind of Blue mette in luce la passione di Ike per la musica di Miles Davis, un leitmotiv sognante che avvicina ancora di più i due protagonisti.

Paramount Pictures Pronta alla fuga?

La tracklist

Ecco la tracklist da riascoltare.

I Still Haven't Found What I'm Looking For - U2

Ready To Run - Dixie Chicks

I Love You - Martina McBride

Maneater - Daryl Hall

From My Head To My Heart - Evan & Jaron

Blue Eyes Blue - Eric Clapton

And That's What Hurts - Daryl Hall & John Oats

Never Saw Blue Like That - Shawn Colvin

You Can't Hurry Love - Dixie Chicks

You Sang To Me - Marc Anthony

You're The Only One For Me - Allure

Before I Fall In Love - Coco Lee

Where Were You (On Our Wedding Day)? - Billy Joel

It Never Entered My Mind - Miles Davis

Ripple - Grateful Dead

