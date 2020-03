Come sempre, tra il romanzo di J.K. Rowling e l'adattamento cinematografico di David Yates ci sono diverse differenze, ma solo i fan più attenti hanno notato quelle che riguardano in particolare l'Ordine ideato da Silente.

Anche Peter Minus era un membro dell'Ordine, prima di tradire i suoi amici e allearsi con Voldemort. Dopo la scoperta della società segreta, Harry e i suoi amici hanno dato vita all'Esercito di Silente durante il periodo in cui l'amato Preside viene cacciato via da scuola.

Sono i suoi amici Ron e Hermione a rivelargli tutto quello che sanno sulla misteriosa organizzazione: si tratta di una società segreta nata con lo scopo di riunire tutti i maghi e la streghe che si oppongono a Voldemort e vogliono sconfiggerlo. L'Ordine della Fenice fu creata da Albus Silente in persona. Non a caso il suo animale preferito è proprio la fenice.

Dopo il ritorno di Voldemort in Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry è tormentato dall'idea di cosa potrebbe succedere adesso che il Signore Oscuro può usare tutte le sue forze per trovarlo e ucciderlo. Ma per avere una speranza sul futuro, il giovane mago ha bisogno di scavare nel passato. Ed è nel quinto capitolo della saga di J.K. Rowling che viene fuori l' Ordine della Fenice .

In Harry Potter, l'Ordine della Fenice è l'organizzazione segreta che riunisce maghi e streghe per sconfiggere Voldemort. Ma chi sono tutti i membri?

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok