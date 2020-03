Guarda lo speciale film samurai di Rick e Morty

Rick and Morty VS Dungeons & Dragons: il fumetto crossover che non ti aspetti

La serie è stata ideata da Justin Roiland e Dan Harmon ma il corto, come precedentemente accennato, è stato scritto e diretto dal giapponese Kaichi Sato, che ad oggi vanta un solo progetto all'attivo. Si tratta del cortometraggio animato Anna, Kidnapper , elogiato e premiato praticamente ovunque, come si può vedere dalla lista dei riconoscimenti, pubblicati dallo stesso regista su Twitter:

Rick WTM72 pare essere ricercato per aver rapito Shogun Morty e non passa troppo tempo da quando gli viene intimato di arrendersi, che lui si getta in un combattimento sanguinolento.

Come si può vedere dal video che apre questo articolo, Rick (chiamato Rick WTM72) in compagnia dello Shogun Morty , qui seduto su una rudimentale sedia a rotelle, viene raggiunto, attraverso i portali color verde tipici della serie, da un nutrito gruppi di samurai che gli stanno dando la caccia.

Mentre la quarta stagione della serie animata Rick e Morty è in pausa, in attesa di nuovi episodi, il regista e sceneggiatore Kaichi Sato ha scritto e diretto il corto dal titolo Samurai & Shogun , che ambienta una delle avventure del duo di avventurieri interdimensionali all'epoca dei samurai.

