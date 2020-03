Cinema

30/03/2020

Il fidanzato di mia sorella è una brillante commedia sentimentale interpretata da Pierce Brosnam, Salma Hayek e Jessica Alba. Ecco la trama e la spiegazione del finale della pellicola.

Diretto da Tom Vaughan e interpretato da affascinanti star del calibro di Pierce Brosnam, Salma Hayek e Jessica Alba, Il fidanzato di mia sorella (titolo originale How to make love like an Englishman) è una commedia sentimentale statunitense del 2014.

Il film, presentato in anteprima all'AFM (American Film Market) non è stato distribuito nei cinema statunitensi, ma su DirecTV (piattaforma televisiva satellitare statunitense) il 23 luglio 2015, prima di essere distribuito in versione limitata e attraverso video on demand il 21 agosto 2015.

La trama

Girato in soli 25 giorni, Il fidanzato di mia sorella vede come protagonista Brosnam nei panni del carismatico Richard Haig, professore di poesia romantica alla prestigiosa università inglese di Cambridge. Autentico donnaiolo come suo padre Gordon, Haig di giorno si comporta in maniera esemplare all'università, ma di notte non si contano le sue conquiste. Tutto cambia quando la sua ultima fidanzata, Kate, una sua studentessa americana di 25 anni, gli rivela di essere incinta e che dunque lui sarà padre.

Inconsciamente desideroso di stabilità amorosa e felice di mettere al mondo un figlio, Richard assume un comportamento responsabile nei confronti di Kate e decide di sposarla seguendola sino a Los Angeles, in California. Tuttavia, prima di venire a conoscenza della rivelazione che gli avrebbe cambiato la vita, Richard incontra Olivia, una bella scrittrice di romanzi, reduce da tutta una serie di disastri amorosi, della quale si innamorerà perdutamente, anche per la sua intelligenza e capacità di tenergli testa (a contrario della giovane Kate).

Ma il destino può riservare (s)piacevoli sorprese. Il nostro professore, infatti, non impiegherà molto tempo a scoprire che Olivia altri non è che la sorella maggiore di Kate, la donna che ha deciso di sposare e che, dunque, lo renderà padre. Messo da parte il suo amore per Olivia, Richard sposerà Kate e vivrà con lei a Malibu, dove nascerà anche Jake, il loro bambino. I primi anni di matrimonio trascorrono sereni, con Richard che si dedica felicemente alla crescita di suo figlio.

Le cose cambieranno quando Kate si innamora di Brian, un ragazzo più giovane che si trasferisce a casa loro. Intimorito dinanzi alla prospettiva di perdere il permesso di soggiorno per via del divorzio, e soprattutto divorato dalla paura di perdere suo figlio, Richard si trasferisce nella dependance per gli ospiti sin quando non sarà completato il divorzio e saranno pronti tutti i documenti per regolarizzare la sua situazione da immigrato. Una visita di Olivia, però, fa perdere il controllo a Richard ch viene fermato dalla polizia alla guida in stato di ebbrezza, finendo con il compromettere la sua già delicata situazione. Il professore si affiderà all'avvocato messicano Ernesto per tentare di risolvere i problemi che ha creato.

La spiegazione del finale

Mettendo sul piatto tanto sentimento, questa pellicola, in fondo vuole offrirci due forti "speranze": la redenzione del dongiovanni di turno, un uomo di quasi mezza età che finalmente capisce di dover mettere la testa a posto, e il trionfo dell'amore vero, che al di là di equivoci, errori e controversi giochi del destino, in fondo, è capace davvero di travolgere ogni cosa.

Mostrandoci dapprima il passaggio di un uomo che da forte e sicuro di sé diventa fragile dinanzi alla prospettiva di poter perdere la cosa più importante della sua vita, suo figlio Jake, Richard terminerà il suo percorso di "redenzione". Non solo riuscirà a sbloccare la complicata matassa dell'inter burocratico per ottenere la famosa green card americana, ma riuscirà anche a coronare il suo sogno d'amore. Del resto Richard è sempre stato innamorato di Olivia, ancor prima di sapere di essere in procinto di diventare padre.

Dopo il divorzio da Kate, felicemente innamorata di Brian, Richard e Olivia saranno finalmente liberi di potersi frequentare e vivere i loro sentimenti, molto più maturi di quelli che in passato avevano legato lo stesso Richard a Kate, alla luce del sole, senza il timore di giudizi e di essere considerati dei rovina-famiglia. In effetti, il titolo italiano della pellicola potrebbe indurre a pensare alla bella Olivia (Salma Hayek) come ad una vera e propria "intrusa" rovina-famiglia. Le cose, come chi ha visto (e vedrà) la pellicola, sono molto diverse da quel che appare.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!