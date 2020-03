Nier torna con un rifacimento del primo capitolo e tante altre novità

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 30/03/2020 16:46 | aggiornato 30/03/2020 16:50

Dopo il successo di Nier Automata arrivano alcune novità in occasione del 10 anniversario dal primo Nier.

Recentemente è stato tenuto un livestream dedicato a Nier, serie videoludica divenuta famosa dopo l'uscita nel 2017 di Nier Automata, gioco che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico. La saga di Nier è in realtà iniziata ben 10 anni fa con un capitolo originale che non ebbe la stessa fortuna. Per festeggiare quest'anniversario Yoko Taro, creatore della saga, è intervenuto in una diretta per parlare dei prossimi progetti legati a questo universo narrativo.

Il primo annuncio è legato proprio al primo Nier. Square Enix ha annunciato che porterà una versione aggiornata di Nier Replicant su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è attualmente in sviluppo presso la software house giapponese Toylogic, che si era in passato occupata di creare la versione per Nintendo 3DS di Dragon Quest XI. Questi saranno supportati da Takahisa Taura, membro di Platinum Games che è stato il game designer di Nier Automata. Questo capitolo riproposto non sarà né una remaster né un remake, ma solo un aggiornamento vuole precisare Square Enix.

Confermato del gameplay addizionale, tra cui la possibilità di vedere dei nuovi finali, ma ancora non si hanno ulteriori dettagli. Sicuramente verrà completamente ridoppiato in giapponese con l'aggiunta di nuove linee di dialogo. Tra i doppiatori saranno presenti anche quelli di 2B e 9S di Automata, anche se ancora non si conoscono i motivi del loro inserimento, dato che i due personaggi non sono presenti nel primo Nier.

Non è stato riferito nulla riguardo a una possibile data d'uscita, ma è probabile non sia troppo lontana, dato che il decimo anniversario della versione originale del gioco è ad aprile. Essendo un aggiornamento il carico di lavoro è stato probabilmente minore, quindi è possibile che possa arrivare entro pochi mesi.

In Occidente ben 10 anni fa avevamo visto l'uscita di Nier Gestalt, che in realtà è uguale a questo Replicant, ma con l'unica differenza di avere un protagonista più adulto, mentre quello di Replicant sarà un giovane ragazzo.

Le novità non sono però finite, perché ci sono stati altri due annunci legati a Nier. Dal 2 aprile Nier Automata sarà disponibile su Xbox Game Pass, nella sua edizione definitiva comprendente anche l'unico DLC uscito per il gioco. L'altro annuncio è invece legato all'arrivo di un titolo dedicato a Nier per mobile.

Si chiamerà Nier Reincarnation il videogioco della saga in arrivo su iOS e Android. Al momento è stato mostrato soltanto un teaser trailer e una key visual, ma non si conosce nulla sulle meccaniche di gioco. Sappiamo con certezza che Yoko Taro sarà il creative director di questo titolo per smartphone, non resta dunque che attendere ulteriori novità.

Cosa ne pensate di questi nuovi arrivi legati a Nier?

