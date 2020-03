CinemaLibriTecnologia

Il social network di Harry Potter dove puoi seguire le lezioni di Hogwarts

Per i fan di Harry Potter, studiare alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è praticamente un bellissimo sogno. Forse non sapete però che, tra corsi, formule e pozioni, potete farlo online, grazie al social network Hogwarts Is Here.

DisneyPlus, un nuovo mondo ti aspetta. Abbonati ora. Quasi il mondo intero, in piena pandemia da Coronavirus (SARS-CoV2), si trova in quarantena. C’è qualcosa, però, che ai fan della saga di Harry Potter potrebbe alleggerire un minimo l’ansia e la paura che caratterizzano questi giorni: il social network dedicato a Harry Potter, dove è possibile seguire le lezioni di Hogwarts. Se stavate aspettando la lettera della famosa scuola di magia e stregoneria, è arrivato il momento di sguainare la vostra bacchetta e iniziare ad esercitare un po’ di magia! Hogwarts Is Here è il nome del social network che esiste dal 2014, ma non c’è momento migliore per iniziare a fare un po’ di pratica con pozioni e formule magiche. Il social dà l’opportunità ai fan di Harry Potter di scegliere tra sette corsi differenti: Astronomia,

Incantesimi,

Erbologia,

Storia della Magia,

Pozioni,

Trasfigurazione,

Difesa contro le Arti Oscure. Dopo aver scelto la tua Casa tra Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde – senza l’ausilio del Cappello Parlante! – è possibile iscriversi a qualsiasi classe si preferisca e farsi strada attraverso tutti i sette anni del curriculum di Hogwarts, tra un Wingardium Leviosa e l’altro. Il sito web in questione è un mix tra un MOOC - corso online aperto su larga scala – e un RPG, ovvero un gioco di ruolo. Durante le classi, vengono assegnati compiti, quiz, test e molto altro ancora. La parte RPG consente, ovviamente, di prendere parte al lato social di Hogwarts, dove potete unirvi a gruppi per giocare a Quidditch o esplorare le sale comuni della Casa a cui appartenete. Se volete la possibilità di guadagnare punti per la vostra Casa, però, vi conviene studiare. La serie di romanzi fantasy di Harry Potter è stata scritta da J.K. Rowling ed è ambientata, per l’appunto, nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dove si svolgono – per la maggior parte – le vicende del mago inglese Harry Potter. Ne è nata poi la saga cinematografica composta da otto film, che tutti noi conosciamo e che vede protagonisti Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) ed Emma Watson (Hermione Granger). La magica Hogwarts si trova in Scozia in un enorme castello circondato da montagne, che gli studenti raggiungono prendendo il treno espresso dal binario 9 ¾ della stazione di King's Cross a Londra. Pronti a lanciarvi in questa avventura?