di Silvio Mazzitelli - 30/03/2020 08:26 | aggiornato 30/03/2020 08:31

Un animatore che ha lavorato alla serie di Jojo disegna i personaggi della quinta serie per fare un augurio all'Italia e alla situazione difficile che sta vivendo.

L’Italia sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia recente a causa del coronavirus, essendo purtroppo uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. La situazione è ben presente anche a molti addetti ai lavori del mondo dell’intrattenimento che stanno facendo il possibile per alleviare la situazione di quarantena, come ad esempio rendere gratuiti alcuni albi a fumetti. Gli incoraggiamenti però arrivano anche da altri paesi e un esempio importante proviene da Kohei Ashiya, un animatore giapponese.

Kohei Ashiya fa parte dello studio d’animazione David Production, che l’anno scorso si è occupato di trasporre la quinta serie di Jojo chiamata Vento Aureo in anime. Come ben sapete la quinta saga della storia creata da Hirohiko Araki è completamente ambientata in Italia con un cast di personaggi quasi completamente appartenente alla nostra penisola. L’animatore ha dunque voluto dare forza al nostro paese realizzando alcune splendide illustrazioni legate alla situazione attuale.

Amo l'Italia che è stata l'ambientazione della storia di JoJo! Speriamo che i nostri compagni italiani siano liberi da questa pandemia il prima possibile. Lo stesso vale in Giappone. Il cuore è lo stesso‼️#イタリア頑張れ 🇮🇹#ForzaItalia #andratuttobene #jojo #JJBA #jojo_anime pic.twitter.com/VpV0DSCrpw — アしや(芦谷)耕平 (@asikoh009) March 25, 2020

In questi disegni possiamo vedere i protagonisti principali di Vento Aureo, come Giorno Giovanna, Bruno Bucciarati, Guido Mista e persino Diavolo consigliare alle persone i migliori comportamenti da tenere per combattere il coronavirus. Non manca infatti il consiglio di non uscire di casa e di lavarsi bene le mani. In uno dei disegni è presente anche lo slogan “andrà tutto bene” che recentemente ha preso piede nel nostro paese. La cosa che sorprende è che tutti i messaggi dei personaggi sono scritti in un italiano ottimo, nonostante l’autore si scusi in caso le frasi presentassero alcuni errori.

Ashiya ha anche allegato al suo tweet delle foto di quando è stato in viaggio in Italia, dimostrando quando tenga al nostro paese al di là dei suoi impegni lavorativi.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, è la quinta parte della lunghissima saga creata da Hirohiko Araki ormai nel lontano 1987. La storia è ambientata in Italia nel 2001, e vede come protagonista Giorno Giovanna, figlio mai riconosciuto di Dio Brando, che, cresciuto a Napoli, cerca di entrare nell’organizzazione mafiosa Passione per cambiarla dall’interno diventandone il capo. La sua ambizione viene condivisa da Bruno Bucciarati, membro importante dell’organizzazione, che non vede di buon occhio l’attuale gestione del misterioso boss. Il gruppo di possessori di Stand compirà un viaggio che toccherà alcuni dei più importanti luoghi dell’Italia alla ricerca del boss di Passione per sconfiggerlo.

L’anime di Vento Aureo è andato in onda dall’ottobre 2018 fino a luglio 2019 per un totale di 39 episodi. La serie di Jojo, nonostante i suoi anni d’età, sta vivendo una nuova giovinezza proprio grazie all’ottimo rifacimento in forma animata di David Production.

Cosa ne pensate del messaggio di Kohei Ashiya, vi sono piaciuti i disegni che ha dedicato al nostro paese?

