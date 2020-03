UNO, la versione minimalista del gioco di carte

View this post on Instagram

An exciting update: @uno Minimalista is an official UNO deck! Thank you to all who supported me across social media, the Change.org page and @mattel for their partnership to bring this to life. #UNOMinimalista will be available globally later this year, including Brazil and the US. To learn more about the project, check out the link in my bio. ______ Uma atualização emocionante: @uno Minimalista é um baralho oficial UNO! Obrigado a todos que me apoiaram nas redes sociais, na página Change.org e a @mattel pela parceria para dar vida a isso. #UNOMinimalista estará disponível globalmente ainda neste ano, incluindo o Brasil e os EUA. Para saber mais sobre o projeto, confira o link na minha bio. #UnoMinimalista #Uno #Mattel