Cambio alla regia per Space Jam 2: è in arrivo Malcolm D. Lee

Cambio alla regia per Space Jam 2: è in arrivo Malcolm D. Lee

Il primo Space Jam, diretto da Joe Pytka e uscito nelle sale statunitensi nel 1996, vide la luce in Italia solo l'anno successivo. Gran parte del fascino del film risiedeva nell'unire attori in carne e ossa con personaggi dell'animazione tradizionale. Ciò che ne uscì fuori fu un film con i grandi campioni dell'NBA (tra cui il protagonista Michael Jordan , ritiratosi a tempo determinato dai campi da basket) e le icone dei cartoon Looney Tunes, come Bugs Bunny e Duffy Duck.

Cheadle, lo ricordiamo, ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni grazie al ruolo di James “Rhodey” Rhodes/War Machine nei film del Marvel Cinematic Universe. A partire da Iron Man 2 e per i sei lungometraggi successivi appartenenti al MCU (incluso l'ultimo Avengers: Endgame ), Terrence Howard è stato infatti sostituito in pianta stabile proprio da Cheadle (a causa di alcuni problemi contrattuali tra Howard e Marvel Studios).

A dire il vero Don Cheadle, con cui recito in Black Monday, sarà il cattivo in Space Jam 2. Mi ha detto che LeBron è bravissimo. È stato grandioso anche in Trainwreck.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok