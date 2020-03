Videogames

GTA 6: su Max Payne 3 i primi easter egg su location e data d'uscita?

di Massimiliano Rincione - 31/03/2020 09:16 | aggiornato 31/03/2020 09:19

La location designata per GTA 6 e la data d'uscita potrebbero esser già state svelate in Max Payne 3: adesso la community è in fermento in attesa di novità!

GTA 6 sarà a Vice City. O meglio, questo è quello che dice la profezia di Max Payne 3. Cosa è Max Payne 3? Un videogioco dell'ormai lontano 2012, sviluppato da Rockstar Games, terzo capitolo della nota saga sparatutto in terza persona. E cosa può saperne, vi chiederete, un videogioco vecchio di 8 anni di una storia legata ad un titolo attesissimo in uscita probabilmente nei prossimi mesi - o anni -? Semplice: lo spiega un utente Reddit, dato che tale Someguy 53333 ha notato come un simpatico easter egg presente nel titolo possa svelarci tanto, tanto di più rispetto alle possibili date d'uscita di GTA 6. Nel poster di una band, tale Love Fist - che è presente nelle varie creazioni della software house, come GTA stesso - è possibile trovarsi di fronte ad un poster che annuncia un tour. #gta6 #rockstargames #gtavi

Plakat Max Payne 3 pokazuje daty wydarzeń w zespole Love Fist. Co ciekawe, daty te są dość ważne dla Rockstar, ponieważ oznaczają dni premiery ich najlepszych tytułów. Czy ostatnia z dat pokazuje dzień premiery GTA 6? pic.twitter.com/fzkBFC9uDo — 👾𝕲𝖆𝖒𝖊🄿🄻𝖆𝖞™ (@OscarRatajsky) March 28, 2020 Guardando alle date, però, sovviene un qualcosa di molto, molto strano agli occhi del suddetto Someguy: corrispondono esattamente ai giorni d'uscita di GTA 4, Red Dead Redemption, GTA 5 e Red Dead Redemption 2. L'ultima data, il 29 di ottobre, resta attualmente priva di pubblicazioni. Fermo restando che non è dato sapere quale sia l'anno a cui facciano riferimento - che sia 2020, 2021 o 2022 - è a questo punto altamente probabile che si tratti di GTA 6. E non è tutto: anche la location parrebbe, di fatto, svelata, considerato come accanto alla suddetta data venga menzionata Vice City, più volte accreditata come location più gettonata per questo nuovo capitolo che, chissà, potrebbe anche permetterci di tornare nella cittadina immaginaria dopo le indimenticate e indimenticabili avventure di GTA Vice City e GTA Vice City Stories. Una teoria, ovviamente, tutta da confermare, ma ricca di indizi provati: che gli sviluppatori si siano divertiti in questo modo a svelare maggiori dettagli sulle future pubblicazioni già nel 2012? Non sarebbe certo impossibile, anzi. Resta il fatto, però, che da adesso in poi ogni 28 ottobre sarà segnato in rosso sul calendario di ogni gamer di qui alla futura uscita di GTA 6!