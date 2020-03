Hobbs & Shaw torneranno in un sequel, lo annuncia Dwayne Johnson

Cinema

di Mattia Chiappani - 31/03/2020 09:00 | aggiornato 31/03/2020 09:04

Una delle due star della pellicola ha confermato che il progetto di un nuovo capitolo è in sviluppo, sebbene ancora agli stadi iniziali.

DisneyPlus, un nuovo mondo ti aspetta. Abbonati ora.

Negli ultimi anni al cinema hanno preso sempre più piede le saghe lunghissime. Forse anche grazie all'influenza delle serie TV, capaci di raccogliere un pubblico sempre più grande e abituarlo alla narrazione sul lungo periodo, ci sono epopee che hanno accresciuto il proprio successo capitolo dopo capitolo. Non è raro quindi che si siano costituiti franchise che si sviluppano attraverso tantissimi film, capaci di incassare cifre stratosferiche e mantenere altissimo il coinvolgimento dei fan anche dopo tantissimi capitoli. È questo il caso della serie di Fast & Furious, che quasi vent'anni dopo il debutto del primo capitolo riesce a raccogliere centinaia di milioni di dollari al box office.

E così, mentre si attendono i due capitoli finali (o forse tre?) della saga principale, si iniziano ad aprire nuove strade per mantenere attivo questo universo, così ricco e redditizio. Una delle possibilità principali sono ovviamente gli spin-off, percorso già avviato lo scorso anno con Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Questa pellicola riprende due dei personaggi del filone principale ovvero Luke Hobbs e Deckard Shaw, interpretati rispettivamente da Dwayne Johnson e Jason Statham, portandoli in primo piano come assoluti protagonisti.

Il risultato è stato piuttosto positivo. La pellicola ha infatti raccolto più di 750 milioni di dollari nella sua distribuzione cinematografica (sebbene la maggior parte al di fuori degli Stati Uniti) e queste cifre tipicamente fanno pensare a possibili seguiti, quando non li confermano immediatamente. Proprio di questo ha parlato The Rock in una diretta su Instagram. Il muscoloso attore ha infatti confermato in una sessione di domande e risposte con i fan che effettivamente il sequel di Fast & Furious - Hobbs & Shaw è in cantiere:

Stiamo sviluppando ora il prossimo film e sono piuttosto esaltato a riguardo. Ora dobbiamo solo capire esattamente l'aspetto più creativo e la direzione in cui vogliamo andare.

Un commento che come è comprensibile è ancora povero di dettagli in merito al progetto, ma che in qualche modo ufficializza che lo sviluppo è in corso. A giudicare dalle parole di Dwayne Johnson questo sequel di Fast & Furious - Hobbs & Shaw è ancora alle fasi davvero iniziali e ci vorrà molto tempo prima del suo approdo nelle sale. Tuttavia, è un'ulteriore conferma che anche se la saga principale si sta per concludere, l'universo di Dominic Toretto e compagni ha ancora una vita lunga davanti a sé.

E voi? Vorreste vedere un sequel di Fast & Furious - Hobbs & Shaw? Chi vi piacerebbe che interpretasse il nuovo avversario dell'insolito duo?

Via CinemaBlend