Melanie Martin, la fidanzata di Aaron Carter, è stata arrestata per violenza domestica

Melanie Martin, fidanzata di Aaron Carter, è stata arrestata dalla polizia di Los Angeles con l’accusa di violenza domestica.

La notizia arriva da E!Online.

Un portavoce del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles ha rivelato al portale che la polizia è intervenuta sul posto dopo una chiamata avvenuta domenica notte. La segnalazione denunciava un alterco domestico tra un uomo e una donna. Si trattava proprio di Aaron Carter e della sua fidanzata Melanie.

Gli agenti che si sono occupati del caso hanno parlato con entrambi ma al momento solo la donna si trova in stato di fermo.

I due stavano insieme da poco: avevano reso pubblica la loro relazione all’inizio di gennaio, ma il cantante si era già tatuato il nome della ragazza sopra l'occhio.

Dopo l'accaduto, Aaron Carter è intervenuto su Twitter raccontando la propria versione dei fatti.

you don't have to wait for someone to treat you bad repeatedly. All it takes is once, and if they get away with it that once, if they know they can treat you like that, then it sets the pattern for the future.”