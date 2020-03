Niente di più semplice. È indimenticabile la scena in cui il potente mago si difende dallo scontro con Harry poco dopo aver ucciso Silente, per poi rivelargli che gli incantesimi che il giovane mago gli sta scagliando contro... sono i suoi. È lui il Principe Mezzosangue.

In realtà la risposta è più semplice di quello che sembra, ma per ottenerla bisogna conoscere un dettaglio. La madre di Piton si chiamava Ellen Prince . Da qui il nome "principe". Suo padre, invece, era un babbano . Severus Piton, infatti, è un mezzosangue.

