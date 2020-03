TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 31/03/2020 12:00

Una nuova, sterminata orda di zombie, diretta questa volta da Beta - al comando dei Sussurratori dopo l'uscita di scena di Alpha. Un nuovo personaggio, Princess, incontrato da Eugene e gli altri. Ecco cosa ci aspetta in The Walking Dead 10x15.

Non è il finale di stagione, ma sarà l'ultimo episodio trasmesso - su FOX in lingua originale, sottotitolato in italiano - per alcuni mesi.

Il quindicesimo e penultimo appuntamento con The Walking Dead 10 ci lascerà in sospeso, in attesa del finale che è stato posticipato e andrà in onda entro l'anno, senza ancora una data certa.

E l'anteprima di questo appuntamento molto atteso dai fan non può che aprirsi con lei, la ragazza che Ezekiel (Khary Payton), Eugene (Josh McDermitt) e Yumiko (Eleanor Matsuura) incontrano al loro arrivo in città. La ragazza autrice di quelle assurde e inquietanti (ma divertenti, per uno che vive da anni in quel mondo, come dimostra la risata di Ezekiel) scenette ricostruite con zombie incatenati e adeguatamente abbigliati...

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Quella ragazza si chiama Juanita Sanchez, ma è comunemente nota come Princess e nella serie TV è interpretata da Paola Lázaro. Scrivo nella serie perché Princess è un personaggio del fumetto: la ragazza, sopravvissuta da sola a Pittsburgh, viene portata ad Alexandria dal gruppo di Eugene dopo il loro incontro. In seguito, la troveremo a vivere nel Commonwealth, molti anni dopo la morte di Rick Grimes, insieme a Mercer.

Nei primi minuti dell'episodio in onda in prima visione assoluta su FOX lunedì 6 aprile alle 21.00, Princess si presenta.

Ci racconta di essere rimasta sola da oltre un anno, tanto da non sapere nemmeno se Eugene, Yumiko ed Ezekiel siano reali o stia avendo un'allucinazione - benché non ne abbia mai avuta una prima, come ci tiene a specificare.

Racconta di essere sola, di aver "decorato" la città con le sue installazioni di zombie, che Ezekiel usa per avvicinarla, ma si dimostra impreparata: affrontando un gruppo di zombie in arrivo alle spalle dei nostri, fa scappare i loro cavalli.

Ed è solo l'inizio...

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! HD Skybound The Walking Dead: Princess nel fumetto, alla sua prima apparizione

Naturalmente, non c'è solo l'incontro con Princess in questo episodio. C'è l'enorme orda di zombie radunata da Beta, che si prepara - presumibilmente - a cercare vendetta per la morte di Alpha.

E ci sarà molto altro. Non perdete l'appuntamento su FOX, lunedì 6 aprile alle 21.00.